К 2030-м годам у Польши будет больше танков, чем у Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии вместе взятых
Польское правительство приступает к многомиллиардной модернизации своих сухопутных войск. Улучшения предназначены для сдерживания и, если необходимо, поражения России, если она продолжит продвижение на запад.
Польша намерена купить почти 1300 новых американских и южнокорейских танков. Американская компания компания General Dynamics Land Systems объявила о заключении контракта с польским правительством на строительство 250 основных боевых танков Abrams версии 3 (SEPv3) программы усовершенствования системы M1A2.
Это часть еще более крупной сделки на 6 миллиардов долларов, которая включает в себя 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 Hercules, 17 совместных штурмовых мостов M1110, 776 танковых пулеметов и около 33 000 патронов к танковым орудиям.
Первые танки поступят в Польшу в 2025 году. Армия США предоставляет Сухопутным войскам Польши 28 танков M1A2, которые используются в новой танковой учебной академии Abrams на польском полигоне Биедруско.
Недавно между Польшей и Южной Кореей была заключена сделка на 980 танков K2 Black Panther, 648 самоходных установок K-9 Krab и 48 перспективных учебно-легких истребителей FA-50.
Бурно развивающаяся экономика Польши позволила ей тратить до3% ВВП на оборону — вдвое больше, чем в Германии.
1230 новых танков легко сделают танковый парк Польши крупнейшим и самым современным в Европе НАТО.
К 2030-м годам у Польши будет больше танков, чем у Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии вместе взятых.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
В Южной Корее самая низкая в мире рождаемость, власти утраивают выплаты на детей
Южная Корея планирует предоставить каждой семье с новорожденным ребенком ежемесячное пособие в размере 1 миллиона вон (740 долларов США), чтобы решить проблему самого низкого в мире уровня рождаемости.Подробнее...
-
Венгрии придется принять меры, чтобы получить средства ЕС на борьбу с COVID-19
Министр Чехии по делам ЕС Микулаш Бек заявил, что Венгрия должна принять меры по изменению своего верховенства права, прежде чем она сможет получить какие-либо средства н восстановление от Евросоюза.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сюжет какой книги лег в основу комедии Леонида Гайдая Не может быть
К 2030-м годам у Польши будет больше танков, чем у Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии вместе взятых
Турция в 5 раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
Алексей Миллер: Siemens не будет ремонтировать турбины для «Северного потока»
ООН запретила правительству Латвии демонтировать памятник Освободителям в Риге