Польское правительство приступает к многомиллиардной модернизации своих сухопутных войск. Улучшения предназначены для сдерживания и, если необходимо, поражения России, если она продолжит продвижение на запад.

Польша намерена купить почти 1300 новых американских и южнокорейских танков. Американская компания компания General Dynamics Land Systems объявила о заключении контракта с польским правительством на строительство 250 основных боевых танков Abrams версии 3 (SEPv3) программы усовершенствования системы M1A2.

Это часть еще более крупной сделки на 6 миллиардов долларов, которая включает в себя 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 Hercules, 17 совместных штурмовых мостов M1110, 776 танковых пулеметов и около 33 000 патронов к танковым орудиям.

Первые танки поступят в Польшу в 2025 году. Армия США предоставляет Сухопутным войскам Польши 28 танков M1A2, которые используются в новой танковой учебной академии Abrams на польском полигоне Биедруско.

Недавно между Польшей и Южной Кореей была заключена сделка на 980 танков K2 Black Panther, 648 самоходных установок K-9 Krab и 48 перспективных учебно-легких истребителей FA-50.

Бурно развивающаяся экономика Польши позволила ей тратить до3% ВВП на оборону — вдвое больше, чем в Германии.

1230 новых танков легко сделают танковый парк Польши крупнейшим и самым современным в Европе НАТО.

К 2030-м годам у Польши будет больше танков, чем у Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии вместе взятых.