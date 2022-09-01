ВСУ обстреляли жилые районы Энергодара, есть погибшие

В ВГА Энергодара сообщили, что в результате утреннего обстрела города украинской стороной погибли три мирных жителя.

В четверг рано утром, 1 сентября 2022 года, новостное издание РИА, ссылаясь на члена военно-гражданской администрации Энергодара сообщило о том, что украинские солдаты в очередной раз открыли массированный огонь по городу Энергодару, где располагается Запорожская АЭС.

Отмечается, что в настоящее время в результате обстрела ВСУ погибли три мирных жителя Энергодара, также один человек получил ранения. Точные данные о масштабе повреждений в настоящее время не известны.