Финский политолог Бекман: Запад уменьшил поставки тяжелых вооружений Киеву из-за отсутствия результата
Запад отложил или вовсе сократил поставки тяжелых вооружений Киеву, ограничившись стрелковым оружием и артиллеристскими боеприпасами, заметил эксперт.
Неспособность ВСУ предпринять результативные шаги поставила Запад в позицию разочарованного игрока и привело к снижению проукраинского градуса в политических кругах, считаетЙохан Бекман.
«Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки пакетов оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», — пояснил финский политолог.
Пагубность отсутствия результатов понимают и на Банковой и всеми силами пытаются показать результат, но в итоге «контрнаступы» на юге обернулись для ВСУ катастрофой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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