Запад отложил или вовсе сократил поставки тяжелых вооружений Киеву, ограничившись стрелковым оружием и артиллеристскими боеприпасами, заметил эксперт.

Неспособность ВСУ предпринять результативные шаги поставила Запад в позицию разочарованного игрока и привело к снижению проукраинского градуса в политических кругах, считаетЙохан Бекман.

«Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки пакетов оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», — пояснил финский политолог.

Пагубность отсутствия результатов понимают и на Банковой и всеми силами пытаются показать результат, но в итоге «контрнаступы» на юге обернулись для ВСУ катастрофой.