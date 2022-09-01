Минобороны РФ: украинские диверсанты пытались захватить Запорожскую АЭС
В Минобороны России рассказали, что две группы украинских диверсантов предприняли безуспешную попытку захвата Запорожской АЭС.
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что этим утром в шесть часов утра по мск, 1 сентября 2022 года, на берегу Каховского водохранилища в трёх километрах от ЗАЭС были обнаружены семь лодок украинской стороны.
Отмечается, что на лодках находились шестьдесят украинских диверсантов, целью которых был захват Запорожской атомной электростанции, однако российские военнослужащие при помощи авиации успешно предотвратили захват атомной станции, уничтожив противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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