ВСУ провели десантную операцию для захвата Запорожской АЭС
Министерство обороны России сообщило о проведенной ВСУ десантной операции для захвата Запорожской АЭС.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведенной ВСУ десантной операции для захвата Запорожской АЭС.
"Сегодня утром украинская армия организовала высадку на лодках двух диверсионных групп, численностью до 60 человек на берегу Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС. Была предпринята попытка захвата станции", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве сообщили, что для уничтожения противника были предприняты все необходимые меры, в том числе применялась авиация.
Опубликовано: Максим Алексеев
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