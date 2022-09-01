ВСУ провели десантную операцию для захвата Запорожской АЭС

Министерство обороны России сообщило о проведенной ВСУ десантной операции для захвата Запорожской АЭС.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведенной ВСУ десантной операции для захвата Запорожской АЭС.

"Сегодня утром украинская армия организовала высадку на лодках двух диверсионных групп, численностью до 60 человек на берегу Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС. Была предпринята попытка захвата станции", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что для уничтожения противника были предприняты все необходимые меры, в том числе применялась авиация.