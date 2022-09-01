Цены на бензин и дизтопливо в Германии и Франции выросли до двух евро

Снижение энергетического налога на топливо, которое было отменено с 1 сентября, отчетливо заметно на многих заправках, рост цен составил 35 центов для бензина и 17 центов для дизельного топлива.

Через несколько часов после окончания скидки на бензин цены на бензин и дизель в Германии значительно выросли. Литр во многих местах стоит более 2 евро. С другой стороны, во Франции скидка будет снова увеличена.

Быстрая переоценка произошла на 400 заправочных станциях в Мюнхене, Берлине и Гамбурге с 6:00 до 6:30 утра в четверг, за ней следили DPA и ADAC. Цены на многих заправках были значительно выше, чем в то же время в среду.

Бензин премиум -класса E10 стоил более 2 евро в четверг утром на большинстве заправок. В среду утром ни одна из проверенных заправок не превышала этот порог.

Дизельное топливо, с другой стороны, уже стоило более 2 евро. В четверг цена дизельного топлива на большинстве заправок была значительно выше 2,10 евро, а иногда и выше 2,30 евро.

Фактически цена E10 может вырасти на 35 центов, а цена дизельного топлива — на 17 центов в результате отмены снижения налогов. Однако за последние две недели цены уже значительно выросли.

Кроме того, операторы заправочных станций также покупали топливо по сниженной налоговой ставке до среды и поэтому могли первоначально продавать бензин и дизельное топливо дешевле. Таким образом, может пройти некоторое время, прежде чем отмена снижения налогов, также известная как скидка на бак, окажет полное влияние на клиентов.

Франция увеличивает скидку на топливо на два месяца

Во Франции цены на бензин также существенно изменились в ночь на четверг: вместо прежних 18 центов на материке в сентябре и октябре будет предоставлена скидка в размере 30 центов за литр бензина или дизельного топлива. По данным Министерства экономики, на Корсике и в некоторых заморских территориях действует меньшая скидка.

В последующие месяцы скидка на бак должна исчезнуть и во Франции. В ноябре и декабре она будет снижена до 10 центов на материке и полностью отменена в конце года.