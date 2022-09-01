Украинская армия за сутки 65 раз обстреляла территорию ДНР

Власти Донецкой Народной Республики сообщили, что по ее территории украинская артиллерия выпустила 428 снарядов.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что за прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории республики 428 снарядов.

"За истекшие сутки было зафиксировано 65 фактов ведения огня с сопредельной территории Украины. Выпущено не менее 428 снарядов различного калибра", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в предыдущие сутки ВСУ нанесло 39 ударов по территории ДНР.