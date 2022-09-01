Хаматова пожаловалась в интервью латвийским СМИ на травлю со стороны коллег из России

Чулпан Хаматова уверяет, что коллеги, которым она всячески помогала в прошлом, будто нарочно создают ситуации, чтобы представить актрису в невыгодном свете.

Чулпан Хаматова утверждает, что коллеги по шоу-бизнесу из РФ целенаправленно травят актрису, пользуясь ее непростой ситуацией.

Артистка вспоминает, что помогала многим из них, игнорируя собственные интересы. Об этом знаменитость поведала, давая интервью представителям латвийских СМИ.

Хаматова заявила изданию RusDelfi: "Есть взрослые люди, которым я помогала в ущерб себе. Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть и с радостью это делают. Но я это я, я не буду другой. Я буду в своей парадигме, в своем видении."

Звезда экрана и сцены уверяет, что подобное отношение экс-приятелей не сможет изменить её взгляды на политическую обстановку вокруг Украины.