Reuters: военные Тайваня сбили дрон у берегов Китая

Информационное агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня сообщает, что вооруженные силы острова сбили дрон около берегов материкового Китая.

Вооруженные силы Тайваня уточняют, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предположительно был гражданского назначения. Он вторгся в воздушное пространство острова около архипелага Цзиньмэнь, которое расположено возле китайского побережья.

В тайваньском оборонном ведомстве заявляют, что БПЛА вошел в воздушное пространство над Львиным островом сразу после полудня. Военнослужащие пытались предупредить дрон, однако в итоге пришлось открыть огонь и сбить БПЛА. Обломки аппарата упали в море.

Ситуацию прокомментировал лично президент Тайваня Цай Инвэнь. По его словам, военные Китайской Народной Республики используют БПЛА и другие тактики для того, чтобы запугать военнослужащих острова.

Министерству обороны Тайваня было приказано своевременно принять необходимые меры и решительные контрмеры для защиты национальной безопасности. Отмечается, что это не первая провокация со стороны Китая.