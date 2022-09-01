Тайваньские военные сбили гражданский беспилотник над островом Льва
Тайваньские военные, дислоцированные на небольшом острове у материкового Китая, в четверг (1 сентября) сбили «неопознанный гражданский дрон» после того, как он вошел в запретную зону.
«Расквартированные войска выполнили процедуры по предупреждению беспилотника, но безуспешно. Беспилотник был сбит оборонительным огнем», — говорится в кратком заявлении министерства обороны непризнанной репсублики.
БЛА вошел в «зону ограниченного доступа» над островом Льва, небольшой территорией между материковым Китаем и тайваньскими островами Цзиньмэнь.
Это первый случай, когда тайваньские силы сбили беспилотник в то время, когда напряженность в отношениях между Пекином и Тайбэем достигла самого высокого уровня за последние десятилетия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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