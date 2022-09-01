Первый канал все-таки закрывает шоу «Давай поженимся!»

Телеведущие Роза Сябитова и Лариса Гузеева пока эту новость никак не прокомментировали.

Развлекательные шоу пропали с экранов российских телеканалов в феврале, и назад в эфир вернулись не все из них. Вероятно, что часть передач уйдет в архив, сообщает Космополитен.

Долгое время неизвестной оставалась и судьба популярного проекта «Давай поженимся!». Но, по всей видимости, здесь уже поставили точку. Как сообщает издание со ссылкой на CT News и представителей канала, шоу будет закрыто, съемки нового сезона не запланированы.

Первым новость о закрытии передачи сообщил экс-участник "Дома-2 Гоген Солнцев.

Ведущие шоу Лариса Гузеева и Роза Сябитова без работы не останутся. Гузееву уже пригласили вести «Голос» вместо Дмитрия Нагиева, а Роза Сябитова планирует попасть во 2-й сезон проекта «Звезды в Африке» на канале ТНТ.

Однако пока команда проекта не получала официальных уведомлений о завершении сотрудничества, так что ситуация может еще и измениться. Издание напоминает, что в эфир Первого уже вернулись программы «Пусть говорят», «На самом деле», «Видели видео?», «Поле чудес», «Сегодня вечером», но всем им урезали количество выходов в неделю.

Съемочная группа надеется, что «Давай поженимся» будет выходить хотя бы по выходным. Звездные свахи пока никак не комментируют возможное завершение программы, просуществовавшей в эфире 15 лет. Нет пока и официальных заявлений от дирекции Первого канала о судьбе развлекательных шоу.