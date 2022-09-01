Энергодар остался без света после обстрелов ВСУ
В результате обстрела Энергодара украинской стороной, пытающейся сорвать визит МАГАТЭ на ЗАЭС, город остался без электричества.
1 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на своего корреспондента, сообщило, что Энергодар обесточен в результате непрекращающихся атак украинских военнослужащих по территории города, куда сегодня должна прибыть инспекция МАГАТЭ.
Примечательно, что по последним данным, предоставленным членом Главного совета ВГА Запорожской области Владимиром Роговым, миссия экспертов МАГАТЭ уже находится в двадцати километрах от линии фронта на блокпосту в Новоалександровке, ожидания разрешения продолжить движение на ЗАЭС в Энергодаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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