Германию ждет «осень диссонанса» и «зима гнева», радикалы выступят уже 5 сентября

Зима приближается быстро, а вместе с ней, возможно, дальнейшее повышение цен, нормирование газа и другие проблемы: «Будут ли тогда разгневанные граждане Германии мобилизоваться?», задается вопросом DPA, а первые демонстрации пройдут уже 5 сентября.

Если Германия больше не будет получать газ из России, она больше не сможет поддерживать Украину, «потому что мы тогда будем заняты народными восстаниями», предупредила в июле министр иностранных дел Анналена Бербок («Зеленые») на мероприятии, организованном немецкой редакционной сетью.

И вскоре после этого поместил это в перспективу: «Я намеренно сформулировал это очень остро».

Что произойдет в Германии осенью и зимой, если проблемы будут накапливаться все больше и больше? Предположим: цены на энергоносители продолжают стремительно расти, продукты питания также дорожают, газ нормируется, компании вынуждены останавливать производство, люди оказываются на краткосрочной работе или даже безработными, снова вспыхивает пандемия коронавируса.

Такой кризисный сценарий больше не является чем-то невообразимым и, безусловно, расширяемым.

AfD и Linke уже объявляют о «горячей осени». Экстремисты даже надеются на «зиму гнева». Левые призывают к первой демонстрации в Лейпциге в следующий понедельник. Его председатель Мартин Ширдеван предсказал «социальную катастрофу» в летнем интервью ARD и объяснил: «Как общество, мы сталкиваемся с идеальным штормом». В связи с этим возникает вопрос: насколько немецкое общество устойчиво к бурям, готово выстоять и способно страдать?

Опросы показывают, что немцы по-прежнему солидарны с Киевом. По данным "Политбарометра" ZDF за август, 71% ответили "да" на вопрос, должна ли Германия продолжать поддерживать Украину, несмотря на высокие цены на энергоносители в этой стране.

Только 20 процентов выступают за прекращение этой помощи, чтобы вернуться к более низким ценам. Однако существует четкое разделение между востоком и западом.

На вопрос о санкциях против России, несмотря на возможные невыгоды для Германии в июле, 63 процента жителей запада республики заявили о своей поддержке в ARD «Deutschlandtrend» , но только 39 процентов на востоке. «Нет, не поддерживаю» ответили 29% на Западе, но незначительное большинство в 51% на Востоке.

Если в целом приемлемость высока, то бывший федеральный президент Йоахим Гаук был прав, когда заявил в начале войны на Украине: «Мы также можем хоть раз замерзнуть ради свободы. И мы также можем несколько лет терпеть, что у нас меньше счастья и вкуса к жизни».

Но что происходит, когда речь идет не только о «счастье и радости жизни»? А о существовании. Тревоги уже растут. В августовском "Политбарометре" на ZDF только 55% опрошенных заявили, что их собственное финансовое положение хорошее. В начале года она составляла еще 65 процентов. Более пессимистично оцениваются и перспективы: 40% граждан - больше, чем когда-либо прежде - предполагают, что их собственное экономическое положение через год будет хуже, чем сегодня.

В то же время высока неудовлетворенность ответными мерами правительства. По мнению 58 процентов всех респондентов, светофор (коалиция партий в бундестаге) недостаточно снимает нагрузку с граждан ввиду высоких цен. Разочарование особенно заметно среди сторонников АдГ (80 процентов) и левых (71 процент).

Ведущие политики светофора, особенно канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и его министр экономики Роберт Хабек (зеленые), уже давно ощутили на себе последствия протестов. Шольца, например, освитсали во время его летнего турне в Нойруппине и оскорбляли как «предателя народа» и «лжеца».

Правая экстремистская отколовшаяся партия Freie Sachsen хотела провести своего рода показательный процесс против Хабека на рыночной площади в Хайденау. Его должны были пригвоздить к позорному столбу в виде куклы, что запретили суды.

«Везде, где появляются г-н Хабек и г-н Шольц, существуют различные, особенно правые, идеологические сети заговора, о которых мы знаем из демонстраций», — говорит профессор социологии Маттиас Квент из Университета прикладных наук Магдебург-Стендаль. наук. «Они тупо ухитряются выставлять свои протесты как спонтанные гражданские протесты. Это в основном старая стратегия Pegida».

Хотя протест является демократическим правом, для этого есть веские причины, говорит эксперт по правому экстремизму и радикализации: «С другой стороны, есть своего рода перескакивание темы со стороны субъектов, у которых на самом деле есть другие интересы, которые в конечном итоге хотят отменить либеральную демократию». Ученый предостерегает от использования таких терминов, как «зима гнева», которые «использовались самими актерами».

Вместо этого он говорит об «осени и зиме диссонанса». Диссонансы, которые также могут принимать насильственные черты.

«Это не нереалистичный сценарий, просто потому, что за последние годы вовлеченные в него деятели стали радикальными и профессиональными», считает эксперт. Например, когда речь идет о представлении государства и полиции. «И дело не только в одной теме, а в общей неприязни к системе», отмечает Квент.

Враждебность к системе - автоматически вызывает на место происшествия органы безопасности.

В настоящее время они внимательно следят за тем, проникают ли экстремисты в законные протесты.

Федеральное управление по защите Конституции отмечает, согласно его собственным заявлениям, «что радикализированное меньшинство правых экстремистов, делегитимизаторов, граждан Рейха и сторонников заговора позиционирует себя, чтобы занять и мобилизовать такие вопросы, как война в Украине, рост цен, инфляция и пандемия короны для злоупотреблений».

Кроме того, Россия использует кибератаки и дезинформацию как гибридные рычаги для раскола общества в Германии.

«Мы внимательно следим за тем, отражается ли словесная агитация в Интернете в мобилизации на деятельность, связанную с защитой Конституции в реальном мире», — поясняют в Управлении по защите Конституции. «Пока не было никаких признаков массовых антигосударственных протестов и насильственных массовых беспорядков».

Президент Тюрингии по защите конституции Стефан Крамер формулирует то же самое, но более резко. Пандемия коронавируса и война в Украине привели к «крайне эмоциональному, агрессивному и пессимистическому настрою среди населения», как он недавно сказал ZDF.

Доверие к государству, его институтам и политическим акторам хотя бы частично подвергается массовым сомнениям. Кроме того, есть, прежде всего, правые экстремисты, а также иностранные деятели, которые годами пытаются разрушить доверие к государству и демократии с помощью ненависти, делегитимации и фейковых новостей.

«Это очень эмоциональное и взрывное настроение, которое может легко обостриться», — предупредил Крамер.

«Массовые протесты и беспорядки столь же мыслимы, как и конкретные акты насилия над вещами и людьми, равно как и классический терроризм с целью свержения». Для сравнения, протесты против коронавируса в социальных сетях и на улицах в последние годы были, «вероятно, больше похожи на детский день рождения».

На своей летней пресс-конференции канцлер Шольц предположил, что социальных волнений не будет.

«И это потому, что Германия является государством всеобщего благосостояния». СДПГ, Зеленые и СвДП не устают подчеркивать, что они уже составили два пакета помощи на общую сумму около 30 миллиардов евро, чтобы облегчить бремя граждан.

Стороны светофора в настоящее время борются за третий пакет.

Однако социолог Квент отмечает:

«Большая часть протестов — мы видели это в последние годы — организованы не из материальных соображений. Конспирологические протесты правого толка, в частности, не выступают за социальную справедливость, равенство или повышение налогов».

Для Крамера, офиса по защите конституции, важна «стратегия кризисного управления и, прежде всего, кризисная коммуникация политических акторов». «На мой взгляд, доверие населения к государственным институтам и властям будет иметь решающее значение для сохранения социального мира и для совместного преодоления этого кризиса», — сказал он ZDF.