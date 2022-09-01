WP: ВСУ не смогут отвоевать подконтрольные России территории

Обозреватели Washington Post считают, что украинское контрнаступление обречено на провал.

1 сентября американская газета «Вашингтон пост» заявила, что невзирая на громкие заявления президента Украины Владимира Зеленского о контрнаступлении, ВСУ не смогут отвоевать находящиеся под контролем РФ территории.

Авторы колонки уверены, что Российская Федерация значительно превосходит Украину по количеству личного состава Вооружённых сил, ввиду чего «смелая, но рискованная стратегия» киевского режима имеет крайне мало шансов закончиться в пользу Киева.