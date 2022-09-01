Россия рассматривает возможность покупки валюты на 70 миллиардов долларов в юанях
Россия рассматривает план покупки до 70 миллиардов долларов в юанях и других “дружественных” валютах в этом году, чтобы замедлить рост рубля.
После этих новостей юань ненадолго укрепился по отношению к доллару, поднявшись до сессионного максимума. Лира выросла на целых 0,2% на новостях и торговалась с повышением на 0,1% до 18,1754 за доллар по состоянию на 11:36 утра в Стамбуле. Индийская рупия также укрепилась.
Это предложение входит в число множества мер, которые будут означать эффективный отказ от более чем десятилетней экономической политики, поскольку Кремль пересматривает свою стратегию на фоне масштабных санкций, введенных США и их союзниками в связи с вторжением Владимира Путина в Украину.
Опубликовано: Силивончик Алина
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