Россия рассматривает возможность покупки валюты на 70 миллиардов долларов в юанях

Россия рассматривает план покупки до 70 миллиардов долларов в юанях и других “дружественных” валютах в этом году, чтобы замедлить рост рубля.

После этих новостей юань ненадолго укрепился по отношению к доллару, поднявшись до сессионного максимума. Лира выросла на целых 0,2% на новостях и торговалась с повышением на 0,1% до 18,1754 за доллар по состоянию на 11:36 утра в Стамбуле. Индийская рупия также укрепилась.

Это предложение входит в число множества мер, которые будут означать эффективный отказ от более чем десятилетней экономической политики, поскольку Кремль пересматривает свою стратегию на фоне масштабных санкций, введенных США и их союзниками в связи с вторжением Владимира Путина в Украину.