Топ-менеджер Российской Нефтяной Компании Погиб в результате «Выпадения из окна Больницы»

Согласно местным сообщениям, высокопоставленный российский нефтяной чиновник скончался в четверг после того, как якобы выпал из окна больницы.

Сообщается, что Равиль Маганов, председатель правления "Лукойла", второй по величине нефтяной компании России, упал с 6-го этажа Центральной клинической больницы в Москве.

67-летний мужчина - всего лишь последний российский топ-менеджер, связанный с нефтегазовой отраслью, который умер при странных обстоятельствах в последние месяцы.

Российское агентство РИА Новости сообщает, что больница подтвердила его смерть и сообщила, что на месте происшествия работают следователи, хотя никаких дополнительных подробностей о том, как он умер, предоставлено не было.

“Маганов выпал из окна своей палаты в [больнице] этим утром. Он скончался от полученных травм”, - сообщил неназванный источник, которого цитирует агентство "Интерфакс".

