ВКС России уничтожили 350 военнослужащих и 21 танк ВСУ

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков рассказал о потерях украинской стороны за минувшие сутки в ходе спецоперации.

В четверг, 1 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства сообщил, что российские воздушно-космические силы за прошедшие сутки уничтожили свыше 350 солдат ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Конашенков добавил, что российская авиация также уничтожила 31 танк, 40 боевых машин, 8 оснащённых крупнокалиберными пулемётами пикапов и 17 единиц различной специальной автомобильной техники наступающих подразделений и резервов украинской стороны.