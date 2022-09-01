ВКС России уничтожили 350 военнослужащих и 21 танк ВСУ
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков рассказал о потерях украинской стороны за минувшие сутки в ходе спецоперации.
В четверг, 1 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга ведомства сообщил, что российские воздушно-космические силы за прошедшие сутки уничтожили свыше 350 солдат ВСУ в ходе спецоперации на Украине.
Конашенков добавил, что российская авиация также уничтожила 31 танк, 40 боевых машин, 8 оснащённых крупнокалиберными пулемётами пикапов и 17 единиц различной специальной автомобильной техники наступающих подразделений и резервов украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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