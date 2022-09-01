Военнослужащие 72 бригады ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции

Подразделения 72-1 бригады армии Украины отказались выполнять указания командования из-за понесенных потерь и отсутствия огневой поддержки.

Оборонное ведомство России сообщило, что украинские военнослужащие подразделений 72 бригады отказались выполнять приказы командования ВСУ.

"Военнослужащие 72-й бригады ВСУ в районе города Артемовска отказались выполнять приказы командования и ушли в тыл. ", — сообщается в сводке. 

В военном ведомстве сообщили, что причинами инцидента послужили большие потери среди личного состава, низкая оснащенность и отсутствие огневой поддержки.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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