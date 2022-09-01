Военнослужащие 72 бригады ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции

Майкл Джексон покупал наркотики и лекарства по 19 удостоверениям личности

50-летний Майкл Джексон был найден без сознания в собственном доме в Лос-Анджелесе в июне 2009 года. Причиной его смерти стала остановка сердца из-за сильнодействующего вещества.

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