Военнослужащие 72 бригады ВСУ отказались выполнять приказы и оставили позиции
Подразделения 72-1 бригады армии Украины отказались выполнять указания командования из-за понесенных потерь и отсутствия огневой поддержки.
Оборонное ведомство России сообщило, что украинские военнослужащие подразделений 72 бригады отказались выполнять приказы командования ВСУ.
"Военнослужащие 72-й бригады ВСУ в районе города Артемовска отказались выполнять приказы командования и ушли в тыл. ", — сообщается в сводке.
В военном ведомстве сообщили, что причинами инцидента послужили большие потери среди личного состава, низкая оснащенность и отсутствие огневой поддержки.
Опубликовано: Максим Алексеев
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