Глава совета директоров ЛУКОИЛа выпал из окна ЦКБ
Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы. По основной версии следствия, причиной произошедшего стало самоубийство.
Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов трагически погиб в результате падения из окна шестого этажа Центральной клинической больницы.
По данным правоохранительных органов инцидент произошёл около 7:30 утра. На месте работают сотрудники полиции и следователи СК. Изучаются записи камер видеонаблюдения. По предварительной версии следствия основная причина произошедшего - самоубийство.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Северная Корея может отправить рабочих на восток Украины
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
В Гамбурге начался лизинг велосипедов для госчиновников
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину