Политический американский критик Роберт Фокс заявил, что история давно объявленного украинцами контрнаступления на город Херсон - это история не только содержательная, но и символическая.

Их силы атаковали по всему 50-мильному фронту, нацелившись на пять или шесть ключевых опорных пунктов, чтобы отрезать и уничтожить российские войска в Херсоне, первом крупном стратегическом городе, захваченном российскими войсками на юге Украины после вторжения 24 февраля.

Вопреки решительным военным советам, президент Зеленский приказал атаковать Херсон до 1 сентября — город, удерживаемый русскими, находится на западном берегу в устье реки Днепр.

Военные советники заявили, что Украине необходимо собрать более подготовленные силы в комплекте с тактическими и стратегическими резервами, чтобы обеспечить успех.

Зеленский хотел срочных действий, потому что он опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС.