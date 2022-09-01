Критик Роберт Фокс: Наступление Украины на Херсон носит скорее символический, чем стратегический характер

Политический американский критик Роберт Фокс заявил, что история давно объявленного украинцами контрнаступления на город Херсон - это история не только содержательная, но и символическая.

Их силы атаковали по всему 50-мильному фронту, нацелившись на пять или шесть ключевых опорных пунктов, чтобы отрезать и уничтожить российские войска в Херсоне, первом крупном стратегическом городе, захваченном российскими войсками на юге Украины после вторжения 24 февраля.

Вопреки решительным военным советам, президент Зеленский приказал атаковать Херсон до 1 сентября — город, удерживаемый русскими, находится на западном берегу в устье реки Днепр. 

Военные советники заявили, что Украине необходимо собрать более подготовленные силы в комплекте с тактическими и стратегическими резервами, чтобы обеспечить успех.

Зеленский хотел срочных действий, потому что он опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС. 

Опубликовано: Силивончик Алина

 

 





 

 

 

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