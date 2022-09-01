Критик Роберт Фокс: Наступление Украины на Херсон носит скорее символический, чем стратегический характер
Политический американский критик Роберт Фокс заявил, что история давно объявленного украинцами контрнаступления на город Херсон - это история не только содержательная, но и символическая.
Их силы атаковали по всему 50-мильному фронту, нацелившись на пять или шесть ключевых опорных пунктов, чтобы отрезать и уничтожить российские войска в Херсоне, первом крупном стратегическом городе, захваченном российскими войсками на юге Украины после вторжения 24 февраля.
Вопреки решительным военным советам, президент Зеленский приказал атаковать Херсон до 1 сентября — город, удерживаемый русскими, находится на западном берегу в устье реки Днепр.
Военные советники заявили, что Украине необходимо собрать более подготовленные силы в комплекте с тактическими и стратегическими резервами, чтобы обеспечить успех.
Зеленский хотел срочных действий, потому что он опасается, что ощущение тупика на фронте подрывает поддержку союзников, особенно ЕС.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Северная Корея может отправить рабочих на восток Украины
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
В Гамбурге начался лизинг велосипедов для госчиновников
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину