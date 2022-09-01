Пугачёва отреагировала на обвинения Соловьёва в свой адрес
Алла Пугачёва ответила не выпадаы Владимира Соловьёва в её сторону, посвятила ему пост в соцсетях.
Самая известная российская певица Алла Пугачева ответила на бесчисленное количество выпадов представителя СМИ и ведущего Владимира Соловьева в своей адрес.
Звезда сцены посвятила журналисту пост в социальных сетях.
Алла Борисовна очень долго игнорировала подобное внимание со стороны Соловьева к своей персоне.
После возвращения в РФ артистка всё же решила ответить телеведущему.
Пугачёва написала: "Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства".
Чуть раньше неугомонный Соловьев в эфире своей передачи призывал Примадонну начать говорить.
Журналист предложил знаменитости начать повествование с истории о заработках в 90-е годы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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