Тайвань заявил, что Китай имитирует атаки на корабли ВМС США

Министерство обороны Тайваня заявило, что Китай имитирует нападения на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.

Ведомство в своем отчете для парламента указывает, что Китай продолжает укреплять свою боевую готовность к нападению на остров.

Основное внимание уделялось первой цепи островов, которая тянется от Японии через Тайвань, Филиппины и далее к Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.

В докладе говорится, что Китай использует боевые учения для проведения имитационных атак на корабли США, которые входят в первую цепь островов, и стремится получить стратегический контроль над этой цепью островов к 2035 году.

США регулярно отправляли военные корабли в Южно-Китайское море, иногда близко к островам, удерживаемым Китаем, а также через Тайваньский пролив в рамках миссий по свободе судоходства, которые сильно раздражают Китай.

Министерство заявило, что Китай усилил военное запугивание, в том числе учения, направленные на подрыв морального духа Тайваня, принуждение к переговорам с помощью войны и к объединению с помощью оружия.

В докладе сказано, что Китай может использовать специальные силы или агентов, чтобы «обезглавить» тайваньские системы управления и повредить инфраструктуру в ходе атаки, а также способен проводить электронные атаки, чтобы нарушить связь и системы управления.

Китай также может заблокировать Тайвань и перекрыть его энергоснабжение и экономику, но у Пекина есть транспортные и логистические ограничения, чтобы начать полномасштабное вторжение.