Комбат «Востока» Александр Ходаковский уверен, что коалиция СВО должна воспользоваться попытками контрнаступления ВСУ.

На так называемый «контрнаступ» ВСУ концентрируют определенные силы, сняв их с других участков фронта.

ВСУ будут и дальше пытаться контратаковать, так, как от них ждут результата на Западе, иначе киевский режим не получит больше преференций в виде пакетов военной помощи. И реакция европейских партнеров на этот счет уже заметна.

Без ущерба для других участков линии соприкосновения контрнаступление не обошлось и по словам Ходаковского теперь нужно внимательно изучить направление удара и воспользоваться ситуацией для наступления союзных сил СВО.