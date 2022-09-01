Комбат Ходаковский уверен, что контрнаступление ВСУ может быть полезным для союзных сил
Комбат «Востока» Александр Ходаковский уверен, что коалиция СВО должна воспользоваться попытками контрнаступления ВСУ.
На так называемый «контрнаступ» ВСУ концентрируют определенные силы, сняв их с других участков фронта.
ВСУ будут и дальше пытаться контратаковать, так, как от них ждут результата на Западе, иначе киевский режим не получит больше преференций в виде пакетов военной помощи. И реакция европейских партнеров на этот счет уже заметна.
Без ущерба для других участков линии соприкосновения контрнаступление не обошлось и по словам Ходаковского теперь нужно внимательно изучить направление удара и воспользоваться ситуацией для наступления союзных сил СВО.
Опубликовано: Тарас Медведев
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