Кто из лауреатов Нобелевской премии принял решение отказаться от почетной награды

Нобелевская премия считается, пожалуй, самой престижной наградой в области науки, искусства и других видах деятельности, но некоторые ее заслужившие предпочли отказаться от нее.

Нобелевская премия по праву считается самой престижной из наград, которые вручаются за выдающиеся открытия в области науки или искусства. Не секрет, что ввиду ее особого статуса едва ли не каждый ученый или деятель искусства почтет за честь ее получить, и уж во всяком случае мечтает, чтобы его деятельность была оценена нобелевским комитетом.

Помимо всемирной славы, получение Нобелевской премии предполагает и существенное денежное вознаграждение, что также не может не греть душу. Но все же в истории было семь человек, которые по различным причинам отказались от этой высокой награды. Из них добровольно и осознавая свои действия, это сделал только один. Остальным пришлось под воздействием обстоятельств.

Существует версия, что Лев Толстой был в числе отказавшихся от Нобелевской премии. Но это не совсем так. Российская Академия Наук пожелала выдвинуть его, но Лев Николаевич отказался от самой возможности побороться за премию, а вовсе не от премии как таковой. Но, справедливости ради, стоит отметить, что в 1906-м году, когда это происходило, премия еще не имела столь уважаемый статус, как сейчас.

В тридцатые годы премии из-за гитлеровского запрета лишились трое выдающихся немецких ученых: физиолог Герхард Домагк, химики Адольф Бутенанд и Рихард Кун. Правда, после войны справедливость была восстановлена, и ученые получили свои награды.

В 1958-м году победителем Нобелевской премии по литературе стал советский писатель Борис Пастернак. Но в его адрес началась нешуточная травля и со стороны советского правительства, которое намеревалось выслать его и лишить гражданства, и от коллег по цеху, включая жившего тогда уже на Западе Владимира Набокова и Сергея Михалкова.

Травля достигла таких масштабов, что писатель, чьи душевные силы уже были подорваны, вынужден был отказаться от награды. К слову, после этого он прожил совсем недолго.

Похожая история случилась и с Александром Солженицыным, который был победителем 1970-го года. Он попросту побоялся выезжать из Советского союза за премией, опасаясь, что дорога назад ему будет закрыта, поскольку советское правительство было настроено против Нобелевской премии весьма негативно. Но награда нашла своего героя, спустя пять лет, когда Солженицын уже жил в эмиграции.

А вот тем единственным, добровольно отказавшимся от Нобелевской премии человеком был французский писатель-экзистенциалист Жан-Поль Сартр. Он был номинирован и выиграл в 1964-м году, на него не давило правительство или какие-либо внешние обстоятельства. Отказ же был вызван убеждениями Сартра. Он объяснил, что отказывается от премии, поскольку не хочет ассоциироваться с какими-либо институтами, и желает оставаться свободным.