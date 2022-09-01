227 военных ранений знаменитого писателя Эрнеста Хэмингуэя: как ему удалось выжить

Эрнест Хэмингуэй не только известен нам как писатель, он жил насыщенной жизнью, участвовал в войнах и был военным журналистом и получил более двухсот ранений.

Об участии в войне юный Эрнест Хэмингуэй мечтал, едва закончив школу. Во всяком случае, так гласят воспоминания, оставленные о писателе его братом Лестером. Но у него было плохое зрение, поэтому в экспедиционные войска его не взяли. Это, однако не остановило упрямого юношу, и он стал водителем кареты Красного Креста.

Оказавшись на Итальянском фронте, он занимался тем, что приносил солдатам в окопы продукты. В один из дней при обстреле он получил серьезные ранения ног, но при этом спас одного солдата, вынеся его из-под огня. Раненого отправили в Миланский госпиталь, где Эрнест познакомился с медсестрой Агнес фон Куровски, чей образ стал прототипом Кэтрин из романа Прощай оружие.

Свои ощущения от ранения Эрнест Хэмингуэй описывал, словно ему надели на ноги полные горячей воды резиновые ботинки. По словам писателя, боли он сразу даже и не почувствовал, а вот пулеметная пуля, которая задела его ногу и заставила-таки упасть, по его ощущениям больше напоминала обледеневший снежок.

Писатель в своих воспоминаниях говорит, что, несмотря на это, ему, по счастью, удалось все же подняться, и вытащить из-под огня раненого итальянца, в противном случае тот бы просто не выжил.

При этом, как следует из письма родственникам, датированного 18 августа 1918-го года, Эрнест Хэмингуэй не воспринимал войну, как адскую мясорубку, и, наоборот, считал это некоторым преувеличением, проводя параллели с Гражданской войной в США 1861-1865 годов. Но, с другой стороны, признается, что в его военном житии-бытии было, как минимум, восемь эпизодов, когда он бы предпочел оказаться в преисподней, чем там, где ему реально пришлось побывать.

Тем не менее, этот неординарный и трагический опыт будущего нобелевского лауреата в значительной мере послужил мировой литературе. Десять лет спустя после окончания Первой Мировой войны Эрнест Хэмингуэй напишет свой легендарный роман Прощай оружие, в котором главной темой окажется любовь во время войны, и то, как в совокупности это чувство и военная действительность в историческом контексте реально меняют жизни людей.

После пережитого ужасного опыта пребывания на войне никто, каким бы смелым и стойким он ни был, не останется прежним. Изменения коснутся каждого, назад вернуться не получится ни у кого, и с этим знанием, и со всеми тяготами этого опыта волей-неволей придется учиться жить, и строить свой полуразрушенный мир заново.