Сын великого Наполеона Бонапарта: как сложилась его судьба после падения отца

Предполагалось, что сын императора Бонапарта получит в наследство власть от своего отца, но судьба распорядилась для него неожиданным образом.

Наполеон Второй был единственным законнорожденным наследником завоевателя императора Наполеона Бонапарта. Ожидалось, что именно он возглавит завоеванную отцом империю после того, как последний отправится на покой, но, к сожалению, судьба оказалась безжалостна к сыну выдающегося человека.

Наполеон Второй появился на свет незадолго до того, как его отец выступил в свой трагический поход на Россию 20 марта 1811-го года. Это было триумфальное время для его отца, он был очень рад рождению мальчика, и практически сразу же провозгласил его своим наследником.

Его матерью была Мария-Луиза Австрийская. Это был второй брак Наполеона Бонапарта. На момент рождения сына императору уже исполнилось сорок лет. Он был вынужден развестись со своей первой женой Жозефиной Богарне как раз из-за того, что у них не получалось завести ребенка.

Марии-Луизе было всего восемнадцать, когда она стала женой императора. Но счастливым этот брак назвать нельзя. Французы не хотели принимать новую императрицу, да и сам супруг был с ней довольно холоден. Но рожденного ею ребенка Наполеон полюбил всей душой.

Три года спустя, когда российская кампания Наполеона провалилась, а за ней последовало несколько поражений уже на европейских фронтах, император подписал отречение от престола в пользу своего маленького сына.

Повторно он сделал это после краткосрочного на сто дней возвращения к власти и потери ее. Ни в первый, ни во второй раз общественность не признала Наполеона Второго своим императором. Французы видели своим монархом Людовика Восемнадцатого.

В результате Мария-Луиза вместе с ребенком уехала к своему деду, императору Священной Римской империи, Францу Второму. Дома его называли Францем, и даже имя Наполеона было под запретом. К слову, мать не слишком баловала мальчика вниманием, поскольку он сильно напоминал ей супруга.

Наполеон Бонапарт умер, когда его сыну было десять лет, но, несмотря на то, что он его практически не помнил, Наполеон Второй мечтал повторить его успехи, и в двенадцатилетнем возрасте стал постигать военную науку, и весьма успешно.

В двадцатых годах девятнадцатого века сторонники Наполеона Бонапарта создали партию, цель которой было возвращение к власти наследника императора. Но успехом их попытки не увенчались, как и попытки Наполеона Второго сделать карьеру в политике. Ему всячески препятствовали.

А в возрасте 21 года он внезапно заболел и умер. По официальной версии от туберкулеза. Юноша и вправду заболел воспалением легких. Но существует версия о том, что его отравили, чтобы в дальнейшем не провоцировать споры за власть.