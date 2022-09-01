Как обычный кишлак превратился в таджикскую столицу Душанбе

Душанбе сегодня является официальной столицей государства Таджикистан, но так было не всегда, поскольку населенному пункту пришлось пройти непростой путь до столицы.

С исторической точки зрения территория современного Таджикистана располагается на территории древнего государства Согдиана. По сохранившимся данным в эти места древние арии пришли около четырех тысяч лет назад, и основали развитую цивилизацию. Некоторые созданные ими древние города сохранились и до сей поры, и являются настоящими историческими памятниками.

Но вот звания столицы страны удостоился относительно молодой, без тысячелетней истории город Душанбе. Связано это в первую очередь с его расположением в центральной части государства. Тем более, интересно будет узнать, когда и как город был основан.

С климатической точки зрения среднеазиатский регион очень благоприятен для жизни, поэтому в долинах цивилизация стала зарождаться достаточно рано, а вот в степях и горах преимущественно жили дикие кочевники.

В шестом веке города Согдианы стали частью Персидской империи, а в 312-м году они были завоеваны Селевкидами, и вошли в состав Греко-Бактрии, центр которой располагался на территории современного Афганистана.

В более поздние периоды власть в Гиссарской долине принадлежала Сасанидам и различным кочевым племенам. В средние века из Индии сюда пришел буддизм, о чем свидетельствуют остатки буддистских монастырей. При власти тюрков на месте Душанбе был город под названием Шуман.

Название Душанбе в исторических хрониках появляется только в 1676-м году, что явствует из письма русскому царю Федору Романову от правителя города Балха Субхонкули Бахадура. В те времена Душанбе был тогда едва ли не кишлаком, но его местоположение имело такое значение, что о населенном пункте говорили главы государств.

Город находился вблизи караванных путей между Гиссарской и Алайской долиной, которые вели в Бухару и Самарканд. Постоянно в нем проживало около семи тысяч человек и назывался он тогда Дюшамбе-Бозор, что переводится как рынок по понедельникам.

Впоследствии город переходил под власть различных таджикских княжеств, а также Бухарского эмирата, власть которого поддерживали в регионе российские власти. В революционные годы его занимали басмачи Энвер-паши, а потом пришли коммунисты. В 1922-м году город перешел Красной Армии, и была основана таджикская автономия, которая первоначально стала входить в узбекскую республику, а впоследствии уже приобрела статус отдельной Таджикской ССР.

Душанбе сразу же стал ее столицей и культурным центром, а первый председатель местного городского совета Абдукарим Розыков сделал своей целью превратить этот город в настоящую столицу, которая была бы не хуже, а даже лучше других столиц советских республик.