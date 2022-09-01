Какие фобии на протяжении лет мучили знаменитого артиста и поэта Владимира Высоцкого

У великих тоже бывают свои страхи и фобии: не стал исключением в этом плане и артист и поэт Владимир Семенович Высоцкий.

Владимир Семенович Высоцкий сегодня считается классиком бардовской песни. Его стихи и песни сохраняют актуальность даже спустя сорок лет после смерти талантливого артиста и музыканта. Но вот в реальной, а не творческой жизни у этого человека, которого любили и почитали миллионы зрителей не только в Советском союзе, но и далеко за его пределами, все было далеко на так гладко, как хотелось бы.

Общеизвестным является факт, что Владимир Высоцкий имел серьезнейшие проблемы с алкоголем. Позднее известность и финансовый достаток позволили ему пристраститься и к наркотикам. Поэт не единожды попадал в клиники в критическом состоянии, когда врачам приходилось бороться за его жизнь. Поэтому и финал его недолгой жизни кажется, увы, закономерным.

Но были и другие проблемы, уже психологического свойства, от которых Владимир Высоцкий страдал в не меньшей степени. Из-за пагубного пристрастия он был вынужден достаточно длительное время проводить в больницах. И это при том, что Владимир Семенович до дрожи боялся больничных стен и людей в белых халатах.

Второй фобией Владимира Высоцкого был страх замкнутых пространств. Об этом можно прочитать, в частности, в книге В. Перевозчикова Правда смертного часа. Посмертная судьба. По убеждению автора, даже люди, которые были непосредственно связаны и являлись родными и близкими Владимира Семеновича, в один голос утверждали, что поэт и артист действительно страдал от клаустрофобии и нозокомефобии.

Сказать, что именно послужило пусковым механизмом при возникновении этих навязчивых страхов, сейчас довольно проблематично. У Высоцкого была непростая, хоть и весьма насыщенная событиями жизнь. Если умножить это на зависимости, наркотическую и алкогольную, и на творческую неудовлетворенность, поскольку Высоцкий видел себя в первую очередь поэтом, а уж потом актером и певцом, но снискал себе популярность и признание именно как актер и певец, удивляться наличию фобий не придется.

Есть также мнение, что к появлению страхов у Высоцкого, человека с и без того нестабильной психикой, приложил руку, неумышленно, разумеется, один из его друзей, который в надежде помочь другу излечиться от пагубных пристрастий устроил его в клинику, отличавшуюся суровостью содержания пациентов.

По сути, это была практически тюрьма больничного типа, и пребывание в ней со всеми жесткими порядками не могло не сказаться на тонкоорганизованной душе Владимира Высоцкого. В результате он вышел из нее с уже сформировавшимися фобиями.