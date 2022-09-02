Цена на электроэнергию в Евросоюзе может вырасти к концу года в 15 раз
Такой неутешительный прогноз сделали в Торгово-промышленной палате РФ. На 1 сентября 2022 года цена на электричество уже составила примерно 400 евро.
В прошлые годы с начала осени по январь цены на электроэнергию всегда поднимались под влиянием естественного фактора - сезонного похолодания.
В сегодняшней ситуации экономического кризиса это может означать, что к зиме ценник подскочит до полторы тысячи евро.
По информации биржи Nord Pool, в начале 2022 года электроэнергия в ЕС в среднем оценивалась в 90 евро за 1МВт·ч. К концу года этот показатель может вырасти до 1500 евро.
Андрей Романчук, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов):
«Драйверы подорожания электроэнергии в Европе — высокая стоимость газа и возможные сокращения поставок российского голубого топлива зимой. Стоит вспомнить ситуацию с ремонтом турбин для «Северного потока – 1», когда Германия и Канада сами не могут разобраться в механизме реализации санкций»
Стоимость электричества формируется с опорой на энергоресурсы, которые нужны для производства этой энергии.
Сегодня ТЭС в Евросоюзе преимущественно работают на газовом топливе, так как страны Европы постепенно отказывались от пользования углем.
Опубликовано: Храмова Оксана
-
-
-
Агния Кузнецова рассказала, как аккуратно общалась с супругом на тему спецоперации
Острая политическая ситуация вокруг Украины способна развести по разным сторонам даже близких родственников. Актриса Агния Кузнецова боялась, что у них с мужем разные взгляды касательно спецоперации РФ в Украине.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени
Нетребко выступит в Хабаровске с новым спектаклем
Вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ откладывается, референдума в сентябре не будет
Нарколог рассказал о губительном воздействии алкоголя на суставы
Экс-посол Венгрии в США: премьер-министру Орбану плевать на Украину