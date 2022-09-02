Цена на электроэнергию в Евросоюзе может вырасти к концу года в 15 раз

Такой неутешительный прогноз сделали в Торгово-промышленной палате РФ. На 1 сентября 2022 года цена на электричество уже составила примерно 400 евро.

В прошлые годы с начала осени по январь цены на электроэнергию всегда поднимались под влиянием естественного фактора - сезонного похолодания.

В сегодняшней ситуации экономического кризиса это может означать, что к зиме ценник подскочит до полторы тысячи евро.

По информации биржи Nord Pool, в начале 2022 года электроэнергия в ЕС в среднем оценивалась в 90 евро за 1МВт·ч. К концу года этот показатель может вырасти до 1500 евро.

Андрей Романчук, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов):

«Драйверы подорожания электроэнергии в Европе — высокая стоимость газа и возможные сокращения поставок российского голубого топлива зимой. Стоит вспомнить ситуацию с ремонтом турбин для «Северного потока – 1», когда Германия и Канада сами не могут разобраться в механизме реализации санкций»

Стоимость электричества формируется с опорой на энергоресурсы, которые нужны для производства этой энергии.

Сегодня ТЭС в Евросоюзе преимущественно работают на газовом топливе, так как страны Европы постепенно отказывались от пользования углем.