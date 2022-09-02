Вашингтон назвал «неконструктивным» ответ Тегерана по ядерной сделке

Последний ответ Тегерана на переговорах о возвращении к иранской ядерной сделке 2015 года является «неконструктивным», заявил представитель американской дипломатии.

«Мы изучаем это и ответим через Европейский Союз, но, к сожалению, это неконструктивно», — заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в среду, что надеется на соглашение «в ближайшие дни».

ЕС представил 8 августа так называемый окончательный текст восстановления исторического соглашения 2015 года, которое было «похоронено» бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Иран предложил к нему изменения, общепринятые европейцами, на которые через посредников ответили США. Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Карани заявил ранее в четверг, что Тегеран направил новый ответ после недопонимания со стороны Соединенных Штатов, сообщает официальное иранское информационное агентство Irna.

Переговоры по иранской ядерной энергетике, которые начались 16 месяцев назад, но были приостановлены, а затем возобновлены в начале августа, направлены на перезапуск этого соглашения, заключенного в 2015 году с Тегераном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Китай, США, Франция, Великобритания и Россия) плюс Германия.