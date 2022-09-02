Лоза заявил, что Пугачёва - бывшая певица

Известный отечественный музыкант Юрий Лоза в интервью Teleprogramma.ru рассказал, что считает Аллу Пугачёву бывшей певицей.

Юрий Лоза, беседуя с Teleprogramma.pro заявил, что не имеет никакого желания обсуждать с журналистами Аллу Борисовну.

Исполнитель пояснил: "Я не обсуждаю Пугачеву. У нее своя жизнь, свой круг общения. Я понятия не имею, что она сейчас делает. Я этим не интересуюсь".

Лоза посоветовал окружающим следовать его примеру и забыть наконец о Пугачевой.

"Она - бывшая певица. Не может петь то, что пела раньше. Зачем ее сейчас обсуждать? У нас есть бывшие актеры, бывшие спортсмены, бывшие певицы. То есть много есть людей, которые, так скажем, не являются действующими. Вы постоянно ее пытаетесь раскрутить. Я не пойму зачем".

Не даёт покоя персона Примадонны и ведущему Владимиру Соловьёву, который призвал Пугачеву рассказать, кто платил ей за поддержку политических кандидатов.