Лоза заявил, что Пугачёва - бывшая певица
Известный отечественный музыкант Юрий Лоза в интервью Teleprogramma.ru рассказал, что считает Аллу Пугачёву бывшей певицей.
Юрий Лоза, беседуя с Teleprogramma.pro заявил, что не имеет никакого желания обсуждать с журналистами Аллу Борисовну.
Исполнитель пояснил: "Я не обсуждаю Пугачеву. У нее своя жизнь, свой круг общения. Я понятия не имею, что она сейчас делает. Я этим не интересуюсь".
Лоза посоветовал окружающим следовать его примеру и забыть наконец о Пугачевой.
"Она - бывшая певица. Не может петь то, что пела раньше. Зачем ее сейчас обсуждать? У нас есть бывшие актеры, бывшие спортсмены, бывшие певицы. То есть много есть людей, которые, так скажем, не являются действующими. Вы постоянно ее пытаетесь раскрутить. Я не пойму зачем".
Не даёт покоя персона Примадонны и ведущему Владимиру Соловьёву, который призвал Пугачеву рассказать, кто платил ей за поддержку политических кандидатов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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