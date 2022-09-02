1913 год, в Нью-Йорке было создано Общество независимых художников

Общество организовывало выставки и принимало работы любых художников, которые оплатили взнос 6 долларов.

Среди основателей Независимых художников был француз Марсель Дюшан. На выставку 1917 года он передал эпатажный экспонат: под названием «Фонтан», представляющий собой не что иное, как повернутый на 90 градусов фаянсовый писсуар. Подписал он его псевдонимом R.Mutt.

Существует две версии возникновения “Фонтана”. По одной из них, художник купил писсуар в магазине, прогуливаясь с друзьями по Пятой авеню.

По другой версии, Дюшан получил его от знакомой дадаистки. Но сам автор отрицал любое соавторство.

Свое произведение Дюшан назвал “реди-мейдом”, то есть готовым изделием.

Дадаист показал, что важен концепт, а не сам труд. Любой предмет может стать произведением искусства, если автор объявит его таким и поместит в художественное пространство. Так он опроверг нормы классической школы и расширил границы искусства.

Однако, в 1917 году реакция других руководителей Независимых художников была негативной.

Творчество Дюшана запретили экспонировать и широкая публика никогда не увидела оригинала “Фонтана”. Впервые в истории, скандальность произведения заключалась не в противоречии нормам приличия или технике исполнения, а в том, что его вообще не могли причислить к искусству.

Оригинал “Фонтана” исчез неизвестным образом, остались только его фотоснимки. Позже Дюшан сделал несколько копий произведения, которые разошлись по коллекциям за большие деньги.

Споры о том, можно ли считать реди-мейд искусством, продолжаются до сих пор. Несмотря на это, технику стали внедрять практически во всех жанрах художественного творчества.

В2004 году газета «Дейли телеграф» поставила “Фонтан” Марселя Дюшана на первое место в ТОП-5 произведений 20 века.