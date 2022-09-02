Ветеран НМ ДНР Евгений Голышкин скончался в госпитале от полученных ран

Известный на Донбассе левый активист Евгений Голышкин скончался в госпитале от полученных ран.

В Донецке скончался от ран основоположник движения Боротьба", ветеран сопротивления и НМ ДНР, Евгений Голышкин.

Голышкин широко известен в кругах ополченцев Донбасса, как представитель силового блока "Боротьбы".

Подготовленные им отряды самообороны активно противодействовали "титушкам" после переворота 2014 года. Затем они стали костяком Народной милиции ДНР.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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