Ветеран НМ ДНР Евгений Голышкин скончался в госпитале от полученных ран
Известный на Донбассе левый активист Евгений Голышкин скончался в госпитале от полученных ран.
В Донецке скончался от ран основоположник движения Боротьба", ветеран сопротивления и НМ ДНР, Евгений Голышкин.
Голышкин широко известен в кругах ополченцев Донбасса, как представитель силового блока "Боротьбы".
Подготовленные им отряды самообороны активно противодействовали "титушкам" после переворота 2014 года. Затем они стали костяком Народной милиции ДНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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