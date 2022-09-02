Глава МАГАТЭ заявил о нарушении целостности реакторов Запорожской АЭС после обстрелов ВСУ
По словам главы МАГАТЭ, после обстрелов Запорожской АЭС ее целостность была нарушена.
После многочисленных обстрелов Вооруженными силами Украины Запорожской атомной станции ее целостность была нарушена.
Такое заявление сделал глава организации МАГАТЭ Гросси после первого дня визита делегации на станцию.
"Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но пока нельзя оценить, случайно или намеренно", - заявил Гросси.
Гросси добавил, что специалисты МАГАТЭ останутся на станции до 4-5 сентября.
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Опубликовано: Николай Скира
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