Шойгу: российскими военными взломана эшелонированная оборона ВСУ в Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие взломали эшелонированную оборону украинских бойцов в Донбассе.
В пятницу, 2 сентября 2022 года, глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания оборонного ведомства сообщил, что за последние 2 недели российские солдаты совместно с служащими Народной милиции ДНР и ЛНР взяли под свой контроль крупный узел обороны ВСУ в посёлке Пески, от которого напрямую зависела устойчивость обороны украинской стороны.
Отмечается, что в результате грамотных действий союзных войск была взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона Вооружённых сил Украины, в результате чего солдаты ВСУ отступая оставили большое количество вооружения и раненных украинских бойцов, которым в настоящее время российские военные врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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