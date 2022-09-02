Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа
Немецкий канцлер полностью отверг вероятность отказа от импорта природного газа из Российской Федерации.
По словам политика, Германия не может полностью прекратить закупки российского газа даже несмотря на то, что в настоящее время его поступает сравнительно небольшое количество.
Это заявление Шольц сделал на встрече с соотечественниками в Эссене, прямая трансляция которой велась на официальном сайте немецкого правительства.
Как считает канцлер Германии, не стоит создавать стране дополнительные трудности, полностью отказываясь от поставок природного газа из России.
Политик выразил уверенность в том, что Германия переживет энергетический кризис благодаря своевременно предпринятым мерам правительства, в числе которых заблаговременное заполнение газовых хранилищ, строительство терминалов для сжиженного природного газа и запуска угольных электростанций.
Опубликовано: Алексей Гладкий
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц заявил, что Германия не сможет обойтись без российского газа
В США полиция обыскивает недвижимость российского олигарха Виктора Вексельберга
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу
ВСУ ударили по жилой пятиэтажке в Херсоне, двое погибли
Комиссия МАГАТЭ не сможет прибыть на ЗАЭС к назначенному времени