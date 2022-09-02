Bloomberg: европейский кризис и инфляция подталкивают к гражданским беспорядкам по всему миру

Аналитики Bloomberg считают, что боевые действия в Европе, энергетический кризис и инфляция подталкивают к гражданским беспорядкам не только развивающиеся экономики, но и развитые рынки.

Согласно исследованию, риск гражданских беспорядков резко вырос во всем мире, так как развитые и развивающиеся рынки практически идентично борются с растущей инфляцией и потрясениями от боевых действий на европейском континенте.

Аналитическая фирма Verisk Maplecroft опубликовала документ, где исследовала 198 стран мира по Индексу гражданских беспорядков. В 101 стране наблюдается растущий риск, особенно в третьем квартале 2022 года. Исследователи отмечают, что это самый большой риск за последние шесть лет (с 2016 года, когда индекс был разработан).

Риски гражданских беспорядков растут в Европе, которая готовится к долгой зиме с перебоями энергоснабжения из-за боевых действий в Украине. Кроме того, в развивающихся странах, где скачки цен на основные продукты питания вызвали опасения продовольственного кризиса, риск гражданских беспорядков увеличился в несколько раз. В ближайшие месяцы угроза будет только расти.

При этом, если в развитых странах гражданские беспорядки скорее всего будут принимать форму забастовок и демонстраций, что грозит разрыву социальных отношений между населением и правительством, то в развивающихся странах возможны прямые столкновения с разрушением инфраструктуры и пострадавшими.

Для снижения рисков многие страны пытаются сохранить социальные расходы, которые были введены в период пандемии коронавируса для поддержки населения, однако инфляция обгоняет эту помощь. К таким странам относятся Сербия, Босния и Герцеговина, Боливия, Филиппины, Зимбабве, Египет и некоторые другие.