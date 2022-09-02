ВСУ ударили по жилой пятиэтажке в Херсоне, двое погибли
В результате удара ВСУ по жилому многоэтажному дому в Херсоне погибли два мирных жителя, ещё четыре человека получили ранения.
В пятницу днём, 2 сентября 2022 года, корреспондент российского интернет-издательства РИА с места событий сообщил, что в результате нанесённого украинскими военными удара по жилому пятиэтажному дому в Херсоне погибли 2 мирных жителя.
Помимо этого сообщается о 4 гражданских, получивших ранения различной степени тяжести, которые в настоящее время экстренно госпитализированы в учреждения здравоохранения, где специалисты оказывают им всю необходимою медицинскую помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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