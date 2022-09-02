В США полиция обыскивает недвижимость российского олигарха Виктора Вексельберга

Правоохранительные органы США провели обыски в двух объектах недвижимости российского миллиардера Виктора Вексельберга, соратника Владимира Путина, находящегося под санкциями, сообщает NBC News.

Федеральные агенты и местные копы, с большими коробками, были замечены выходящими из квартиры на роскошной Парк-авеню в Нью-Йорке и из загородного дома в Хэмптоне, жилой зоне недалеко от Нью-Йорка.

Оба объекта принадлежат российскому олигарху, сообщает NBC со ссылкой на документы Минфина США. Власти также обыскивают недвижимость на Фишер-Айленде в Майами, которая, как полагают, связана с Вексельбергом, добавило издание.

Виктор Вексельберг возглавляет группу «Ренова», конгломерат со штаб-квартирой в Москве, и он является одним из российских олигархов, ставших объектом санкций после российского вторжения в Украину.

Его активы в Соединенных Штатах были заморожены, а американским компаниям было запрещено вести дела с ним и его бизнесом. Он также находится под следствием Министерства юстиции США по делу о банковском мошенничестве, но, по данным NBC, никаких обвинений предъявлено не было.

Испания уже арестовала в апреле по требованию США суперяхту стоимостью 90 млн евро, принадлежащую Виктору Вексельбергу.