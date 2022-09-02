Bloomberg: Южная Корея обвинила США в предательстве из-за продвижения электромобилей

Правительство Южной Кореи рассматривает новые правила США, которые отдают предпочтения электромобилям и батареи американского производства, как предательство.

В Сеуле считают, что продвижение собственных электромобилей Вашингтоном, серьезно угрожает экономическому сотрудничеству двух стран. Кроме того, новые правила могут нарушить сотрудничество в области безопасности между США и Южной Кореей.

При этом в США настаивают на наращивании собственного производства электромобилей и батарей к ним. В июле президент страны Джо Байден подписал закон, который включает налоговые льготы до 7500 долларов на покупку электромобилей, произведенных в Северной Америки. Фактически, это ставит в неудобное и невыгодное положение не только южнокорейских производителей электромобилей, но и других поставщиков электрических транспортных средств в США.

В первую очередь новый американский закон затрагивает южнокорейские бренды Hyundai и Kia, у которых нет действующих заводов по производству электромобилей на территории США.

Новый закон в США ставит под угрозу и сотрудничество в области безопасности, так как Вашингтон хочет более тесное сотрудничество с Сеулом, чтобы преломить растущее влияние Китая. Если поставлять Hyundai и Kia в США станет невыгодно, то Южная Корея легко пересмотрит позицию и направит электромобили и батареи в Китай.

Известно, что США согласились на переговоры с Южной Кореей по данному вопросу, однако вряд ли страны придут к какому-либо соглашению. Делать скидку на свои электромобили Сеул не намерен, а покрывать налоговые льготы из бюджета США для «чужих» производителей просто не имеет смысла.