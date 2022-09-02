Песков оценил возможность проведения переговоров Путина и Шольца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время разговор между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем не планируется.

В пятницу, 2 сентября 2022 года, глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос представителей СМИ о возможностях проведения телефонного разговора между Путиным и Шольцем.

Песков заявил, что в ближайшее время разговор между президентом России Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем не планируется, однако не исключил, что в обозримом будущем диалог между главами РФ и ФРГ может состояться, так как Кремль выражает готовность обсуждать «самые сложные и противоречивые вопросы» с представителями других стран.