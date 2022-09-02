Трамп назвал Байдена сумасшедшим из-за обвинения в экстремизме

Экс-президент США Дональд Трамп называл действующего американского лидера Джо Байдена «сумасшедшим, страдающим от последней стадии деменции» из-за его слов об экстремизме.

После недавних слов об экстремизме от президента США Джо Байдена, бывший американских лидер Дональд Трамп называл его «сумасшедшим, страдающим от последней стадии деменции». Напомним, Байден заявил, что Трамп и его сторонники движения Make America Great Again (MAGA) «представляют экстремистскую угрозу США».

Трамп отметил, что кто-то обязан объяснить Байдену что такое MAGA. По его словам, оме действия нынешнего президента США направлены на то, чтобы не возвращать Америке величие и даже не представлять страну перед другими. Трамп попросил посмотреть на выражения и значения «странной и озлобленной речи Байдена», который угрожал США.

По словам экс-президента США, Байден «должно быть сумасшедший или страдающий от последней стадии деменции». Стоит отметить, что Трамп далеко не первый, кого беспокоит состояние президента США, ранее Байден путал имена, должности, слова и часто произносил речи прямо с записок.

Байден не первый раз выступает с критикой Трампа и республиканской партии. Так, еще на предвыборном митинге он призвал американцев голосовать за демократов на выборах в Конгресс, чтобы «снова спасти демократию». Он также раскритиковал идеологию республиканцев, которая основывается на идеях экс-президента.