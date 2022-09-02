Шойгу заявил о начале нового наступления ВСУ на юге Украины
Вооруженные силы Украины пошли в новое наступление на южном направлении фронта.
Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что украинские войска вновь пошли в наступление на южном направлении.
По словам Шойгу, Вооруженные силы Украины понесли большие потери в ходе наступления.
При этом отмечается, что данное наступление - лишь попытка создать видимость боеспособности ВСУ.
"Продолжается попытка украинского наступления на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери, эта акция спланирована офисом Зеленского только, чтобы создать у западных кураторов иллюзию способности украинских военных вести наступление", - сказал он.
Опубликовано: Николай Скира
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