Вооруженные силы Украины пошли в новое наступление на южном направлении фронта.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что украинские войска вновь пошли в наступление на южном направлении.

По словам Шойгу, Вооруженные силы Украины понесли большие потери в ходе наступления.

При этом отмечается, что данное наступление - лишь попытка создать видимость боеспособности ВСУ.

"Продолжается попытка украинского наступления на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери, эта акция спланирована офисом Зеленского только, чтобы создать у западных кураторов иллюзию способности украинских военных вести наступление", - сказал он.