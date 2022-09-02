Reuters: Китай имитирует атаки на военные корабли США

Информационное агенство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня сообщает, что Китая имитирует нападение и атаки на корабли военно-морского флота США.

Военные Тайваня считают, что таким образом Китай отрабатывает маневры для предотвращения прихода иностранной помощи острову на случай полномасштабных боевых действий. Правительство Тайваня выражает обеспокоенность по поводу действий Китая, однако фактически ничего не может предпринять, так как любой ответ будет означать развязывание конфликта.

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем резко возраста после визита на остров спинета Палаты представителей США Нэнси Пелоси (третьего человека в правительстве США). Официальный Пекин расценил это как вмешательство во внутренние дела, так как считает Тайвань своей провинцией.

Министерство обороны Тайваня неоднократно обращало внимание международных партнеров на то, что Китая непрерывно укрепляет свою боевую готовность и, возможно, готовится к нападению на остров. Основное внимание в отчетах оборонного ведомства Тайваня уделяется «первой цепи», которая тянется от Японии через Тайвань, Филиппины и далее к Борнео — линия охватывает прибрежные моря Китая.

По мнению военных Тайваня, Китая использует боевые учения для проведения имитационных атак на корабли Китая. Такие маневры необходимы для того, чтобы в случае боевых действий отрезать возможность союзников Тайваня прийти на помощь.