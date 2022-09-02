Генконсул Украины в Гамбурге раскритиковала публику, устремившуюся на концерты Нетребко

В марте этого года выступление российской сопрано Анны Нетребко в Эльбской филармонии было отменено, причиной стал вооруженный конфликт России и Украины на Донбассе.

Но не прошло и полугода, как Нетребко готовится к выступлению в флагманском концертном зале Гамбурга. Здесь 7 сентября запланирован вечер-концерт «От Верди до Пуччини».

Еще есть места в четырех категориях по цене от 279 до 440 евро.

После начала войны Нетребко нерешительно, а позже и письменно дистанцировалась от военных действий в целом. Критики обвиняют ее в близости к президенту России Владимиру Путину и ожидают более четкого размежевания.

Генконсул Украины в Гамбурге Ирина Тыбинка в пятницу обратилась к общественности Гамбурга с призывом не ходить на концерт.

«Российская оперная певица была, есть и останется одним из агентов влияния путинского режима. Также факт, что небольшие изменения в риторике Нетребко по поводу "войны с Украиной" (как указано в ее заявлении) были обусловлены прекращением сотрудничества с ней в Европе и США, а не тем гражданским или нравственным, на который она рассчитывала. Просвещение», - пишет дипломат.

Она отметила, что видит здесь «пиар-кампанию», с чем Нетребко можно поздравить. Однако Нетребко «никогда не делала критических заявлений об инициаторах этой бессмысленной войны или публичного осуждения изнасилований, расстрелов и массовых убийств русскими солдатами тысяч мирных украинцев».

Тыбинка также обращается напрямую к гамбургской публике: «Обидно, что респектабельная гамбургская публика помогала ей, не понимая, что государство-агрессор цинично использует ее любовь к культуре для контрабанды своего, если хотите, культурного десанта в северную Германию. Вполне возможно, что значительная сумма денег, уплаченная за билеты, косвенно используется для финансирования дальнейших убийств мирных жителей в Украине. Удивляет короткая память тех, кто сделал возможным этот невероятный концерт».

Но концерт Нетребко при этом никто не отменяет.