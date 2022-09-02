Зеленский своими указами лишил гражданства десятерых украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о лишении гражданства десятерых украинцев, среди которых пятеро детей.

В пятницу, 2 сентября 2022 года, издание «Украинские новости», ссылаясь на государственную миграционную службу Украины, сообщило о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев.

В издании отметили факт того, что среди лишённых украинского гражданства изданными лично президентом Украины Зеленским указами были пятеро не достигших совершеннолетнего возраста детей.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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