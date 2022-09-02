ВСУ артиллерией полностью уничтожили храм под Херсоном
В результате атак украинской стороны артиллерией был полностью разрушен храм в центре города Берислав под Херсоном.
,2 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на представителя местной военно-гражданской администрации, сообщило о том, что в результате артиллерийского обстрела ВСУ в центре города Берислава Херсонской области был разрушен храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Отмечается, что за последнюю неделю украинские военнослужащие нанесли пять ударов по сакральному зданию, последний из которых полностью разрушил храм входящий в Херсонскую епархию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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