В результате атак украинской стороны артиллерией был полностью разрушен храм в центре города Берислав под Херсоном.

,2 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на представителя местной военно-гражданской администрации, сообщило о том, что в результате артиллерийского обстрела ВСУ в центре города Берислава Херсонской области был разрушен храм УПЦ в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Отмечается, что за последнюю неделю украинские военнослужащие нанесли пять ударов по сакральному зданию, последний из которых полностью разрушил храм входящий в Херсонскую епархию.