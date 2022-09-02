Минобороны РФ: 110-я механизированная бригада ВСУ дезертировала в ДНР
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировали в ДНР.
В пятницу, 2 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга российского оборонного ведомства доложил, что служащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались от выполнения поставленных командованием задач и самовольно покинули занимаемые боевые позиции.
Конашенков уточнил, что бойцы украинской бригады дезертировали в районе города Авдеевка и посёлка Опытное в ДНР из-за утраты боеспособности, которая в первую очередь была вызвана большими потерями личного состава.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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