Минобороны РФ: 110-я механизированная бригада ВСУ дезертировала в ДНР

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что бойцы 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировали в ДНР.

В пятницу, 2 сентября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга российского оборонного ведомства доложил, что служащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ отказались от выполнения поставленных командованием задач и самовольно покинули занимаемые боевые позиции.

Конашенков уточнил, что бойцы украинской бригады дезертировали в районе города Авдеевка и посёлка Опытное в ДНР из-за утраты боеспособности, которая в первую очередь была вызвана большими потерями личного состава.