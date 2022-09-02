ВС РФ ликвидировали свыше 330 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки.
В пятницу, 2 сентября 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России заявил, что в результате очередной провальной попытке киевского режима совершить контрнаступление Николаево-Криворожском направлении потери личного состава Вооружённых сил Украины составили свыше 300 единиц личного состава, двое взяты в плен.
Конашенков добавил, что ударами высокоточного оружия ВС РФ за прошедшие сутки были также уничтожены 13 танков, 31 боевая машина и 11 вооружённых стрелковым оружием пикапов украинской стороны, которые по приказу Зеленского невзирая на огромные потери пытаются совершить масштабную контратаку.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев заявил, что Россия может прекратить поставки газа в Европу
Фон дер Ляйен выступает за ограничение цен на российский трубопроводный газ
Шольц заявил о необходимости переговоров с Путиным и поиском компромисса с Россией
Германия отвергает заявление Польши о том, что она должна 1,3 трлн евро военных репараций
Путин выступит с экстренным заявлением к общественности и жестким предупреждением Западу