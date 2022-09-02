ВС РФ ликвидировали свыше 330 солдат ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за минувшие сутки.

В пятницу, 2 сентября 2022 года, российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России заявил, что в результате очередной провальной попытке киевского режима совершить контрнаступление Николаево-Криворожском направлении потери личного состава Вооружённых сил Украины составили свыше 300 единиц личного состава, двое взяты в плен.

Конашенков добавил, что ударами высокоточного оружия ВС РФ за прошедшие сутки были также уничтожены 13 танков, 31 боевая машина и 11 вооружённых стрелковым оружием пикапов украинской стороны, которые по приказу Зеленского невзирая на огромные потери пытаются совершить масштабную контратаку.