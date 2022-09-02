Ургант вместе с рэпером ЛСП записали нецензурную песню и посвятили ее «Полю чудес»
Телеведущий принял участие в записи трека рэпера ЛСП «Сектор Приз» о шоу Леонида Якубовича.
Нецензурная композиция «Сектор Приз» попала на цифровые площадки 2 сентября. Во время записи песни Иван Ургант играл на бас-гитаре, сообщает Рамблер.
В треке используется нецензурная лексика, и он затрагивает культовую телеигру «Поле чудес», а также личность самого Леонида Якубовича.
«Сектор приз. Старый лис усмехается в усы, на мой риск крутит барабан-барабан-барабан», – цитирует припев издание.
Рамблер также уточняет, что корпоративы с участием Ивана Урганта подорожали на треть.
В частности, организация свадьбы с его участием теперь обходится в 5,3 миллиона рублей, тогда как раньше это стоило 3,6 миллиона рублей.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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