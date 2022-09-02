Ургант вместе с рэпером ЛСП записали нецензурную песню и посвятили ее «Полю чудес»

Телеведущий принял участие в записи трека рэпера ЛСП «Сектор Приз» о шоу Леонида Якубовича.

Нецензурная композиция «Сектор Приз» попала на цифровые площадки 2 сентября. Во время записи песни Иван Ургант играл на бас-гитаре, сообщает Рамблер.

В треке используется нецензурная лексика, и он затрагивает культовую телеигру «Поле чудес», а также личность самого Леонида Якубовича.

«Сектор приз. Старый лис усмехается в усы, на мой риск крутит барабан-барабан-барабан», – цитирует припев издание.

Рамблер также уточняет, что корпоративы с участием Ивана Урганта подорожали на треть.

В частности, организация свадьбы с его участием теперь обходится в 5,3 миллиона рублей, тогда как раньше это стоило 3,6 миллиона рублей.